12 декабря 2025 в 12:41

СБУ обвинили в моделировании взрыва «грязной бомбы»

Минобороны: СБУ моделировала взрыв грязной бомбы в многолюдном месте

СБУ СБУ Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Служба безопасности Украины моделировала сценарий взрыва так называемой «грязной бомбы» в местах скопления людей, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев. По словам генерал-майора, это одно из направлений подготовки специалистов СБУ.

Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей, — сказал Ртищев.

Генерал-майор добавил, что ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину лично курировал бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Это повышает риски производства грязной бомбы, подчеркнул Ртищев.

Кроме того начальник войск РХБЗ заявил, что российские войска предотвратили попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и городе Россоши Воронежской области. Он напомнил о попытках ударов по химически опасным объектам на территориях ДНР и ЛНР, что, по его словам, создавало угрозу химического поражения мирного населения.

Также Ртищев сообщил, что Вооруженные силы Украины разместили иностранных наемников и реактивные системы залпового огня на Одесском припортовом заводе. По его словам, данная локация относится к объектам опасности первого класса.

