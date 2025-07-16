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16 июля 2025 в 10:25

Экс-премьер Украины раскрыл возможности Киева по созданию ядерного оружия

Экс-премьер Украины Азаров: у Киева есть возможности создать грязную бомбу

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Украины может создать грязную бомбу, рассказал в беседе с ТАСС бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, у Киева на данный момент отсутствует научный потенциал для создания полноценного ядерного оружия, однако в распоряжении украинских властей остается большое количество ядерных отходов.

Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия. Создать грязную бомбу — возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива, — сказал он.

Азаров добавил, что «кураторы» Украины, в частности Великобритания, вряд ли дойдут «до такого идиотизма, до такой глупости». При этом нынешние власти Украины готовы «на что угодно», предупредил экс-глава правительства.

Ранее заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может ответить тактическим ядерным оружием в случае сброса Украиной грязной бомбы. Он также призвал провокаторов из Киева прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть красочный сериал.

Украина
грязная бомба
ядерное оружие
Николай Азаров
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