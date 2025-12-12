Квартиранты оставили 72-летнюю пенсионерку на улице

В подмосковных Люберцах 72-летняя пенсионерка осталась без жилья после того, как квартиранты, проживавшие у нее 23 года, обманным путем оформили заем под залог ее квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT. После продажи жилья на торгах женщину с вещами и домашними животными выселили на улицу.

По информации источника, проживавшие с ней мать и сын, которых она в 2017 году прописала в своей двухкомнатной квартире, в 2022 году уговорили хозяйку оформить на себя кредит. После этого они убедили ее взять новый заем уже под залог самого жилья, чтобы погасить первую задолженность.

Заимодавец, погасивший первоначальный кредит, сразу подал в суд на пенсионерку за невозврат средств и выиграл дело. Квартиру продали через торги. Несколько дней назад пришли неизвестные и выбросили все вещи и животных женщины на улицу.

Сейчас пенсионерке помогают соседи: кошку и собаку забрали, а ее саму временно приютила знакомая. Управляющая компания поставила ультиматум — убрать вещи со двора до 18 декабря, иначе их вывезут на свалку. Сама потерпевшая не знает, кто теперь владеет ее бывшим жильем.

