12 декабря 2025 в 15:16

Немцы резко ответили на планы США по вмешательству в политику ЕС

ZDF: 90% жителей Германии выступили против усиления влияния США в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство жителей Германии (90%) негативно воспринимают планы Вашингтона активнее участвовать в политике Евросоюза, свидетельствуют результаты проведенного по заказу телеканала ZDF опроса. В новой стратегии национальной безопасности США, представленной Вашингтоном, заявлено о намерении усиливать политическое присутствие в европейских странах.

Лишь 8% участников исследования сочли такой подход приемлемым, еще 2% выбрали вариант ответа «не знаю». Респонденты выразили сомнения в надежности США на фоне президентства Дональда Трампа. 84% опрошенных считают, что Соединенные Штаты больше не могут рассматриваться как надежный партнер в обеспечении безопасности Европы, тогда как 13% придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проходил с 9 по 11 декабря, в нем участвовали 1295 человек.

Ранее экономист института Ifo Тимо Волльмерсхойзер заявил, что Германия рискует столкнуться с затяжным экономическим кризисом. По его мнению, страну могут ожидать 15 лет застоя или спада при отсутствии структурных реформ и роста числа работающих граждан. В обновленном прогнозе институт существенно понизил ожидания по росту ВВП на ближайшие три года. Согласно новым оценкам, экономика покажет минимальный рост в 0,1% в текущем году и лишь 0,8% в следующем.

