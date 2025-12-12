Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:12

Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры

Юрист Нечаева: с нечистоплотного арендатора можно взыскать деньги через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Хозяин квартиры имеет право через суд взыскать с нечистоплотного арендатора расходы на клининг и ремонт, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, для успешного решения вопроса собственнику необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающих ущерб.

В случае очевидного захламления квартиры арендатором, собственник должен оценить степень нанесенного ущерба: помимо мусора могут быть повреждения мебели, техники и ремонта в целом. Все это должно быть описано в отчете и зафиксировано на снимках. Далее необходимо вызвать профессиональный клининг, заключить с ними официальный договор на оказание услуги: этот документ понадобится для подачи иска. Собственник может потребовать через суд не только оплату клининга и ремонта, но и рассчитывать на компенсацию морального ущерба, — пояснила Нечаева.

Юрист добавила, что также необходимо тщательно изучить действующий договор аренды. По ее словам, даже при долгосрочном проживании он сохраняет свою юридическую силу благодаря автоматической пролонгации.

Обычно все соглашения об аренде содержат пункт об ответственности за финальную уборку после выезда жильца. Нужно разобраться, кто по договору должен был привести квартиру в порядок. Неважно, продлялся этот договор: в Гражданском кодексе есть пункт о пролонгировании таких документов в случае продолжения нахождения арендатора на объекте, — резюмировала Нечаева.

Ранее экономист Марина Полякова заявила, что недобросовестных квартирантов нельзя выселять самовольно. По ее словам, арендодатель защищен законом, однако его действия должны быть последовательными.

квартиры
юристы
россияне
суды
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.