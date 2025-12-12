Юрист ответила, как по закону наказать нечистоплотного арендатора квартиры Юрист Нечаева: с нечистоплотного арендатора можно взыскать деньги через суд

Хозяин квартиры имеет право через суд взыскать с нечистоплотного арендатора расходы на клининг и ремонт, а также рассчитывать на компенсацию морального вреда, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, для успешного решения вопроса собственнику необходимо собрать полный пакет документов, подтверждающих ущерб.

В случае очевидного захламления квартиры арендатором, собственник должен оценить степень нанесенного ущерба: помимо мусора могут быть повреждения мебели, техники и ремонта в целом. Все это должно быть описано в отчете и зафиксировано на снимках. Далее необходимо вызвать профессиональный клининг, заключить с ними официальный договор на оказание услуги: этот документ понадобится для подачи иска. Собственник может потребовать через суд не только оплату клининга и ремонта, но и рассчитывать на компенсацию морального ущерба, — пояснила Нечаева.

Юрист добавила, что также необходимо тщательно изучить действующий договор аренды. По ее словам, даже при долгосрочном проживании он сохраняет свою юридическую силу благодаря автоматической пролонгации.

Обычно все соглашения об аренде содержат пункт об ответственности за финальную уборку после выезда жильца. Нужно разобраться, кто по договору должен был привести квартиру в порядок. Неважно, продлялся этот договор: в Гражданском кодексе есть пункт о пролонгировании таких документов в случае продолжения нахождения арендатора на объекте, — резюмировала Нечаева.

Ранее экономист Марина Полякова заявила, что недобросовестных квартирантов нельзя выселять самовольно. По ее словам, арендодатель защищен законом, однако его действия должны быть последовательными.