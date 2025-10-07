Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:15

Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю

Экономист Полякова: хозяин жилья не может самовольно выселять квартирантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недобросовестных квартирантов нельзя выселять самовольно, заявила старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления экономист Марина Полякова. По ее словам, переданным «ФедералПресс», арендодатель защищен законом, однако его действия должны быть последовательными.

Категорически запрещается самовольное выселение — смена замков, отключение коммуникаций или физическое удаление жильца. Это незаконно и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, — заявила Полякова.

По ее словам, арендодатель должен направить нанимателю письменное требование об уплате задолженности с указанием конкретной суммы и срока ее погашения. По словам эксперта, если это не помогло, арендодатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами в размере до семи тысяч рублей. Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента своего переезда.

квартиры
Россия
арендаторы
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.