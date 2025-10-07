Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю Экономист Полякова: хозяин жилья не может самовольно выселять квартирантов

Недобросовестных квартирантов нельзя выселять самовольно, заявила старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления экономист Марина Полякова. По ее словам, переданным «ФедералПресс», арендодатель защищен законом, однако его действия должны быть последовательными.

Категорически запрещается самовольное выселение — смена замков, отключение коммуникаций или физическое удаление жильца. Это незаконно и может повлечь за собой административную или уголовную ответственность, — заявила Полякова.

По ее словам, арендодатель должен направить нанимателю письменное требование об уплате задолженности с указанием конкретной суммы и срока ее погашения. По словам эксперта, если это не помогло, арендодатель вправе обратиться в суд с исковым заявлением.

Ранее член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами в размере до семи тысяч рублей. Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента своего переезда.