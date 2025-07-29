Россиян предупредили о крупных штрафах при «неправильной» сдаче жилья

Отказ оформить квартиросъемщикам временную регистрацию грозит собственникам жилья штрафами в размере до семи тысяч рублей, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он напомнил, что человек обязан зарегистрироваться по месту пребывания не позднее 90 дней с момента своего переезда.

Если человек снял жилье более чем на 90 дней, он обязан оформить временную регистрацию в нем. А собственник жилья не должен в этом препятствовать, — подчеркнул собеседник агентства.

Размер штрафа для собственника квартиры составляет от пяти до семи тысяч рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, и от двух до пяти тысяч рублей для других регионов России. Ответственность с собственника снимается только в тех случаях, если жильцы приходятся ему близкими родственниками или же если квартиранты имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где арендуют жилье, резюмировал Машаров.

Ранее сообщалось, что при аренде квартиры стоит попросить у владельца справку из Единого государственного реестра недвижимости. Как объяснил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, это может спугнуть мошенников, которые не будут ожидать такого внимательного отношения к деталям.