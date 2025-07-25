Россиянам дали советы, как обезопасить себя при аренде квартиры

При аренде квартиры стоит попросить у владельца справку из Единого государственного реестра недвижимости, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это может спугнуть мошенников, которые не будут ожидать такого внимательного отношения к деталям.

Самое важное — быть внимательными ко всем деталям и не бояться задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми или очевидными. Мошенников может отпугнуть даже то, что вы решите копнуть чуть ниже самого поверхностного уровня. Важно всегда смотреть документы агента, собственника и арендатора. Перед подписанием договора найма пусть собственник закажет справку из Единого государственного реестра: в ней будут указаны все собственники и обременения, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что следует сравнить имя получателя выписки с именем арендодателя, а также проверить графу «Ограничение прав и обременение объектов недвижимости». По словам Щербаченко, это поможет убедиться, что квартира не находится в залоге. Кроме того, экономист посоветовал расспросить соседей о владельце недвижимости.

Аренда жилья – зона повышенного риска, где мошенники используют разные схемы обмана. Вот самые распространенные: двойная аренда, фальшивые хозяева, обман с депозитом, «агентские» схемы. Псевдо-риелторы берут предоплату за показ квартиры, но либо исчезают, либо показывают неликвид. И просят оплатить подбор квартиры. Как избежать: не платите за просмотр. Работайте только с проверенными агентствами. Всегда проверяйте документы, не передавайте деньги без договора и фиксируйте состояние квартиры, — сказал Щербаченко.

Ранее доцент кафедры экономики и управления ИМЭС, кандидат экономических наук Люза Байгузина заявила, что съемные квартиры подорожают в России на 10–15% в августе по сравнению с июлем. По ее словам, цены на аренду в конце лета могут начать падать, так как большинство россиян возвращаются из отпусков и спрос может ослабевать, но цены поднимутся, если останется стабильной ситуация в экономике.