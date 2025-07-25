Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 06:15

Россиянам дали советы, как обезопасить себя при аренде квартиры

Экономист Щербаченко: при аренде квартиры стоит попросить справку из ЕГРН

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При аренде квартиры стоит попросить у владельца справку из Единого государственного реестра недвижимости, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, это может спугнуть мошенников, которые не будут ожидать такого внимательного отношения к деталям.

Самое важное — быть внимательными ко всем деталям и не бояться задавать вопросы, даже если они кажутся глупыми или очевидными. Мошенников может отпугнуть даже то, что вы решите копнуть чуть ниже самого поверхностного уровня. Важно всегда смотреть документы агента, собственника и арендатора. Перед подписанием договора найма пусть собственник закажет справку из Единого государственного реестра: в ней будут указаны все собственники и обременения, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что следует сравнить имя получателя выписки с именем арендодателя, а также проверить графу «Ограничение прав и обременение объектов недвижимости». По словам Щербаченко, это поможет убедиться, что квартира не находится в залоге. Кроме того, экономист посоветовал расспросить соседей о владельце недвижимости.

Аренда жилья – зона повышенного риска, где мошенники используют разные схемы обмана. Вот самые распространенные: двойная аренда, фальшивые хозяева, обман с депозитом, «агентские» схемы. Псевдо-риелторы берут предоплату за показ квартиры, но либо исчезают, либо показывают неликвид. И просят оплатить подбор квартиры. Как избежать: не платите за просмотр. Работайте только с проверенными агентствами. Всегда проверяйте документы, не передавайте деньги без договора и фиксируйте состояние квартиры, — сказал Щербаченко.

Ранее доцент кафедры экономики и управления ИМЭС, кандидат экономических наук Люза Байгузина заявила, что съемные квартиры подорожают в России на 10–15% в августе по сравнению с июлем. По ее словам, цены на аренду в конце лета могут начать падать, так как большинство россиян возвращаются из отпусков и спрос может ослабевать, но цены поднимутся, если останется стабильной ситуация в экономике.

аренда
квартиры
советы
экономисты
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые полезные компоненты туши
Восемь российских аэропортов сняли все ограничения на полеты
Здание на ж/д станции под Ростовом было повреждено взрывом
«Самая массированная атака»: ПВО защитила российский регион от БПЛА
Ми-28НМ разнес в щепки опорный пункт ВСУ
«Убийство неизбежно»: в США раскрыли подоплеку действий Зеленского
Два замаскированных блиндажа ВСУ испепелили под Запорожьем
Раскрыто, в каких странах яркий макияж может стать проблемой
Юрист назвал неочевидные плюсы признания банкротства
Суд рассмотрит жалобу на приговор генералу Попову
Россиянам дали советы, как обезопасить себя при аренде квартиры
Обхитрили ВСУ и ударили по штабу в Херсоне: успехи ВС РФ к утру 25 июля
SHOT сообщил о серии взрывов, прогремевших в Ставропольском крае
Известного блогера-иноагента проверят на предмет госизмены
Названа причина сбоя Starlink на линии фронта ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 июля 2025 года
«Пледозвон, ключица»: «радиостанция Судного дня» передала десять слов разом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 июля
В Киеве призвали США сделать из Украины колонию
Украинские танки заметили на границе Камбоджи
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.