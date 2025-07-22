Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 10:45

Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир

Экономист Байгузина: цены на аренду квартир вырастут в августе на 10–15%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Съемные квартиры подорожают в России на 10–15% в августе по сравнению с июлем, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры экономики и управления ИМЭС, кандидат экономических наук Люза Байгузина. По ее словам, цены на аренду в конце лета могут начать падать, так как большинство россиян возвращаются из отпусков, и спрос может ослабевать, но цены поднимутся, если останется стабильной ситуация в экономике.

Если экономика будет стабильно расти, это может способствовать повышению цен на аренду. Средний рост арендных ставок в разных регионах России может варьироваться от 3 до 10% в год. <…> Если экономическая ситуация останется стабильной, но без резкого роста, то более реалистичным будет предположение о росте в диапазоне 5–10% к августу, – сказала специалист.

В случае падения доходов у населения или в условиях экономической нестабильности возможен небольшой рост цен на 2–5% или стагнация, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.

аренда
квартиры
рост цен
жильё
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 22 июля: что завтра, нарушение сна, риск инсульта
Ветеринар рассказал, как правильно гулять с собакой в непогоду
Священник оценил молодежный тренд с «распятием» на дорожных знаках
Десятилетний россиянин официально стал международным мастером по шахматам
В ГД захотели разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе
В Москве проходит прощание с автором культовых фильмов Юрием Карой
«Ни разу не дрогнул»: в США восхищаются удивительной стойкости Путина
В Свердловской области родился малыш с необычной внешностью
Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
В Госдуме оценили вероятность безработицы в России
Названо точное место для третьего раунда переговоров России и Украины
Названа главная причина, почему Украина продолжает переговоры с Россией
В Госдуме назвали вероятные темы третьего раунда переговоров с Украиной
Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир
Плющенко резко отреагировал на слухи о кризисе среднего возраста
Крупная российская компания может ввести четырехдневную рабочую неделю
Во Франции анонсировали новый пакет европейских санкций против России
Жители Курахово раскрыли, кто платил наемникам за обстрелы населения
Депутат предупредил о последствиях публикации фото с алкоголем и детьми
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.