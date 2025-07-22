Россиян предупредили о росте цен на аренду квартир Экономист Байгузина: цены на аренду квартир вырастут в августе на 10–15%

Съемные квартиры подорожают в России на 10–15% в августе по сравнению с июлем, сообщила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры экономики и управления ИМЭС, кандидат экономических наук Люза Байгузина. По ее словам, цены на аренду в конце лета могут начать падать, так как большинство россиян возвращаются из отпусков, и спрос может ослабевать, но цены поднимутся, если останется стабильной ситуация в экономике.

Если экономика будет стабильно расти, это может способствовать повышению цен на аренду. Средний рост арендных ставок в разных регионах России может варьироваться от 3 до 10% в год. <…> Если экономическая ситуация останется стабильной, но без резкого роста, то более реалистичным будет предположение о росте в диапазоне 5–10% к августу, – сказала специалист.

В случае падения доходов у населения или в условиях экономической нестабильности возможен небольшой рост цен на 2–5% или стагнация, добавила эксперт.

Ранее стало известно, что в Госдуму планируют внести законопроект о ежемесячной компенсации аренды жилья молодым семьям с детьми. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил компенсировать от 50 до 100% стоимости аренды.