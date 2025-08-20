Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:28

Росгвардейцы избили мужчину и попали на видео

В Ростове-на-Дону росгвардеец с коллегами избил мужчину у караоке-клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Росгвардии вместе с коллегами жестоко избил мужчину с голым торсом в Ростове-на-Дону, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Видео инцидента распространилось в Сети. В ведомстве сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В сети Интернет размещена видеозапись с информацией о том, что в городе Ростове-на-Дону на улице Береговой сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к мужчине, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге перед судом предстанет преступная группа, которая действовала под видом полицейских и вымогала деньги у мужчин. Злоумышленники обманом заставляли их приносить на встречи наркотики. По версии следствия, схема действовала с мая по сентябрь 2024 года.

До этого в Красноярске двое школьников жестоко избили сверстницу после того, как девочка отказалась отдать им вейп. Нападение произошло, когда пострадавшая возвращалась домой из музыкальной школы.

избиения
Росгвардия
Ростов-на-Дону
уголовные дела
