Росгвардейцы избили мужчину и попали на видео В Ростове-на-Дону росгвардеец с коллегами избил мужчину у караоке-клуба

Сотрудник Росгвардии вместе с коллегами жестоко избил мужчину с голым торсом в Ростове-на-Дону, передает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Видео инцидента распространилось в Сети. В ведомстве сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В сети Интернет размещена видеозапись с информацией о том, что в городе Ростове-на-Дону на улице Береговой сотрудники правоохранительных органов применяют насилие к мужчине, — сказано в сообщении.

