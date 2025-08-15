В российском регионе будут судить банду, прикидывавшуюся полицейскими В Петербурге пошла под суд банда, шантажировавшая мужчин на свиданиях

Преступная группа, которая под видом полицейских вымогала деньги у мужчин на свиданиях предстанет перед судом в Петербурге, сообщает издание «Петербург 2» со ссылкой на СК РФ. Отмечается, что злоумышленники обманом заставляли приносить на встречи наркотики.

По версии следствия, преступная схема действовала в городе с мая по сентябрь 2024 года. Участники группы разработали план, по которому одна из женщин знакомилась с мужчинами через интернет. В процессе общения она назначала личные встречи, при этом обязательным условием было, чтобы мужчина приносил с собой запрещенные вещества.

Когда мужчина приходил на свидание с наркотиками, женщина подавала сигнал соучастникам. Те сразу появлялись на месте, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали уголовным преследованием. За «решение вопроса» и отказ возбуждать дело мошенники требовали крупную сумму денег.

