15 августа 2025 в 15:35

В российском регионе будут судить банду, прикидывавшуюся полицейскими

В Петербурге пошла под суд банда, шантажировавшая мужчин на свиданиях

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Преступная группа, которая под видом полицейских вымогала деньги у мужчин на свиданиях предстанет перед судом в Петербурге, сообщает издание «Петербург 2» со ссылкой на СК РФ. Отмечается, что злоумышленники обманом заставляли приносить на встречи наркотики.

По версии следствия, преступная схема действовала в городе с мая по сентябрь 2024 года. Участники группы разработали план, по которому одна из женщин знакомилась с мужчинами через интернет. В процессе общения она назначала личные встречи, при этом обязательным условием было, чтобы мужчина приносил с собой запрещенные вещества.

Когда мужчина приходил на свидание с наркотиками, женщина подавала сигнал соучастникам. Те сразу появлялись на месте, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и угрожали уголовным преследованием. За «решение вопроса» и отказ возбуждать дело мошенники требовали крупную сумму денег.

Ранее стало известно, что в Приуральском районе жителя села Аксарка приговорили к лишению свободы на пять с половиной лет за вымогательство и вовлечение несовершеннолетней в преступление. Мужчина вместе с соучастницей путем шантажа получил 50 тысяч от односельчанина.

наркотики
полицейские
Россия
вымогатели
