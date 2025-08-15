Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп

В Красноярске двое школьников жестоко избили сверстницу после того, как девочка отказалась отдать им вейп, пишет «МК в Красноярске». Нападение произошло, когда пострадавшая возвращалась домой из музыкальной школы.

Несовершеннолетние злоумышленники сначала оскорбляли девочку, а после потребовали электронную сигарету. Получив отказ, они начали избивать ее на камеру.

В полицию обратилась мать пострадавшей. По факту нападения возбудили уголовное дело. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают личности участников избиения.

Ранее школьник избил ногами по голове мальчика-инвалида в селе Большеустьикинском Республики Башкирия. В расправе над ребенком, участвовала группа подростков, которая снимала расправу на камеру.