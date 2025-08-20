Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:14

Депутат призвал жестко бороться с пропагандой гипнотерапии

Депутат Иванов призвал ужесточить борьбу с недобросовестными психологами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Борьбу с недобросовестными курсами гипнотерапевтов и психологов необходимо ужесточить, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Также, по его словам, следует проверить источники их финансирования на предмет возможного иностранного влияния и мошеннических схем. Он подчеркнул, что на кону стоит здоровье и благополучие граждан России.

В стране множатся конторы, которые под видом помощи людям выкачивают из них огромные деньги, обещая исцеление от всех болезней — от депрессии до хронических заболеваний, в том числе при помощи гипнотерапии. Здесь явно прослеживается четкая схема, возможно, даже направленная на подрыв доверия к традиционной медицине и госсистеме здравоохранения. Надо проверить источники их финансирования, налоговую отчетность, а также реальную эффективность предлагаемых ими методов. Если выяснится, что здесь замешаны иностранные деньги или мошеннические схемы, нужно принимать жесткие меры. На кону здоровье и благополучие наших граждан, — высказался Иванов.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что в России растет интерес к мистике и эзотерике, поскольку люди хотят снизить уровень тревожности и обрести надежду в нестабильное время. Она также отметила влияние телевидения и развлекательных шоу на популяризацию темы экстрасенсорики. По ее словам, герои — это артисты и люди с харизмой.

