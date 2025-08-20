Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 15:32

Дочь Роберта Рождественского не узнала могилу отца после погрома

Неизвестные вырвали все цветы на могиле Роберта Рождественского

Екатерина Рождественская Екатерина Рождественская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Неизвестные вырвали цветы на могиле поэта Роберта Рождественского на Переделкинском кладбище, рассказала его дочь Екатерина в своем Telegram-канале. Она отметила, что там были растения с семейной дачи, которые любил отец.

Странное случилось у родительской могилы. Кто-то «заботливый» ее почистил. Выдрал все, что там росло десятилетиями. Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты, которые мы тогда пересадили именно от нашего дома, — написала Рождественская.

Дочь поэта высадила на могиле новые папоротники. Она призвала вандалов «чужое не трогать, даже если не нравится».

Ранее на месте похорон народного артиста России Ивана Краско в поселке Комарово в Санкт-Петербурге открыли стрельбу. У могилы прозвучал всего один выстрел. Вероятно, он был ритуальным, поскольку актер имел за плечами военный опыт — был моряком и командовал десантным кораблем.

Бывшая супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая до этого сообщила, что на могиле установят памятник в полный рост. Она уточнила, что работа пока находится на стадии подготовки. На памятнике музыкант будет изображен с микрофоном в руках и в кепке.

кладбища
могилы
поэты
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сытнее блюда нет: готовим кабачки с фаршем в духовке — укропчик для аромата
В российском регионе подростки убили мужчину за отказ дать закурить
Экономист назвала одно из главных правил финансовой грамотности
В ГД призвали Зеленского последовать совету Стубба по решению конфликта
Пермяки погибли во время восхождения на Приэльбрусье
Спасла осечка: мать уберегла сына от педофила и стала жертвой покушения
В МИД молниеносно ответили на расширении антироссийских санкций
Энергетик ответил, почему Япония покупает уголь именно у России
Политтехнолог ответил, сместят ли Зеленского до подписания мирного договора
Кадыров подарил чемпиону UFC Чимаеву Maybach
Украинские истребители атаковали Курскую область
В Думе предложили прировнять коррупцию к госизмене
Эксперт объяснил, как российские водители смогут экономить на запчастях
Раскрыт список стран, поставлявших оружие Украине
Юрист раскрыл нюанс раздела имущества при разводе внука Пугачевой
«Максимально нищий»: Алибасов-младший раскрыл правду о своем долге
Как приготовить самые вкусные лисички: 14 рецептов, хитрости, советы
В Европе расширили антироссийский санкционный режим на несколько позиций
Арестована телеведущая «Дождя»
Стало известно, как легко адаптироваться к работе после отпуска
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.