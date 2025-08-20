Дочь Роберта Рождественского не узнала могилу отца после погрома Неизвестные вырвали все цветы на могиле Роберта Рождественского

Неизвестные вырвали цветы на могиле поэта Роберта Рождественского на Переделкинском кладбище, рассказала его дочь Екатерина в своем Telegram-канале. Она отметила, что там были растения с семейной дачи, которые любил отец.

Странное случилось у родительской могилы. Кто-то «заботливый» ее почистил. Выдрал все, что там росло десятилетиями. Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты, которые мы тогда пересадили именно от нашего дома, — написала Рождественская.

Дочь поэта высадила на могиле новые папоротники. Она призвала вандалов «чужое не трогать, даже если не нравится».

