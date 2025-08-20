Дочь Роберта Рождественского не узнала могилу отца после погрома

Неизвестные вырвали цветы на могиле поэта Роберта Рождественского на Переделкинском кладбище, рассказала его дочь Екатерина в своем Telegram-канале. Она отметила, что там были растения с семейной дачи, которые любил отец.
Странное случилось у родительской могилы. Кто-то «заботливый» ее почистил. Выдрал все, что там росло десятилетиями. Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты, которые мы тогда пересадили именно от нашего дома, — написала Рождественская.
Дочь поэта высадила на могиле новые папоротники. Она призвала вандалов «чужое не трогать, даже если не нравится».
