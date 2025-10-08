Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 02:52

Учителя-вуайериста из Британии уличили в тайной съемке своих учениц

Harborough Mail: британский математик получил срок за снимки под юбками учениц

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Великобритании 51-летнего бывшего учителя осудили за подглядывания, сообщает Harborough Mail. Математик Стюарт Норрис во время пробного экзамена делал снимки под юбками своих учениц, которым исполнилось 14 и 15 лет.

После задержания мужчины правоохранители нашли у него большое количество фотографий и видео с детьми без одежды. Норрис заявил, что все эти материалы он скачал в интернете.

В суде он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в вуайеризме в отношении несовершеннолетних девочек, а также по двум пунктам обвинения в хранении непристойных изображений детей. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно. Также мужчину внесли в список сексуальных преступников сроком на 10 лет.

Через некоторое время Норрис нарушил условия приговора и попал в тюрьму. Специальная комиссия не усмотрела в его действиях раскаяния и лишила на неопределенное бывшего учителя права преподавать в любых учебных заведениях Великобритании без права обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

