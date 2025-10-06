Принц Уильям странно отозвался о детстве с принцем Гарри Принц Уильям заявил о желании избавиться от практик прошлого из его детства

Принц Уильям стал новым героем шоу Apple TV+ «Путешественник поневоле» (The Reluctant Traveler) и заявил, что хочет отказаться от некоторых «практик прошлого», с которыми столкнулся он и принц Гарри, сообщает People. Братья демонстративно не общаются друг с другом уже несколько лет.

Отвечая на вопрос ведущего Юджина Леви о будущем своего наследника, 12-летнего Джоржа, принц отметил, что «здесь есть над нем поразмыслить». Принц Уильям заявил, что ради сына хочет поменять жизнь страны к лучшему.

При этом я надеюсь, что мы не вернемся к некоторым практикам прошлого, с которыми нам с Гарри пришлось столкнуться, и я сделаю все возможное, чтобы мы не повторили эту ситуацию, — добавил Уильям.

Уточнять, что именно за практики он имел в виду, принц не стал. Уильям и Гарри уже много лет не общаются. В состояние вражды они перешли в 2020 году, когда принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей.

Разрыв усугубился после интервью герцога и герцогини Сассекских, которое они дали Опре Уинфри в 2021 году. В нем они позволили себе критику в адрес королевской семьи. После этого они снялись в документальном сериале для Netflix и Гарри выпустил автобиографию под названием «Запасной», книга стала бестселлером. В ней он также нелестно высказывался о семье и писал о своих ментальных проблемах.

Ранее стало известно, что участие принца Уильяма в этом шоу вызвало недовольство у Меган Маркл. Она строит собственный лайфстайл-бренд и сотрудничает с Netflix и была недовольна появлением конкурента, который оттягивает на себя внимание публики, утверждает издание RadarOnline.