30 сентября 2025 в 17:28

Принца Уильяма заподозрили в желании отнять хлеб у Меган Маркл

Меган Маркл выразила недовольство участием принца Уильяма в лайфстайл-шоу

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Max-0733/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям намерен развивать карьеру в сфере лайфстайл-контента, что вызывает недовольство у герцогини Сассекской Меган Маркл, передает RadarOnline. По словам источников, она считает, что британский наследник престола хочет составить конкуренцию ее проектам.

В Виндзорском замке недавно прошла встреча Уильяма с комиком Юджином Леви, который ведет шоу The Reluctant Traveler. Принц встретил гостя на скутере, организовал экскурсию по замку и завершил день в пабе, где позволил себе откровенный разговор о трудностях прошедшего года.

Это не просто разовое появление. Уильям понял, что лайфстайл-контент — это прибыльное дело и эффективный способ достучаться до аудитории за пределами традиционного королевского круга, — рассказал инсайдер.

Этот поступок вызвал волну недовольства у 43-летней Меган, которая строит собственный лайфстайл-бренд и сотрудничает с Netflix. Источники из окружения герцогини Сассекской утверждают, что она в ярости из-за поступка члена королевской семьи.

Меган считает это местью. Она только что запустила новый контент на Netflix, и вдруг Уильям рассказывает о своем личном пути, — поделился источник.

Ранее сообщалось, что король Карл III полностью исключил возможность возвращения принца Гарри к выполнению королевских обязанностей. Он считает, что поведение сына противоречит ценностям монархии.

