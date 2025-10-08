Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 03:32

Новые изменения для инклюзивных школ могут согласовать в России

ГД изучит идею утверждения федерального стандарта оснащения инклюзивных школ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инициатива по утверждению единого федерального стандарта оснащения инклюзивных образовательных учреждений поступила в Госдуму от лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. По его словам, предлагаемый стандарт должен стать обязательным для применения во всех субъектах Российской Федерации, пишет ТАСС.

Партия «Справедливая Россия — За правду» требует утвердить единый, обязательный для всех регионов федеральный стандарт оснащения инклюзивной школы, — указал парламентарий.

По словам политика, существующая федеральная программа «Доступная среда» реализуется с существенными региональными различиями. В некоторых регионах ограничиваются установкой пандусов, однако не решают проблемы с оснащением специализированным сантехническим оборудованием, тактильной навигацией для слабовидящих и акустическими системами для слабослышащих учащихся. Неравномерность выполнения программы создает дисбаланс в возможностях получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Разработка единых требований к оснащению инклюзивных школ направлена на обеспечение равных образовательных возможностей для всех детей независимо от региона проживания. Стандартизация должна охватить все аспекты создания доступной среды — от архитектурной доступности до специализированного учебного оборудования.

Ранее модель Вероника Левенец заявила, что инклюзивная мода может перестать быть нишевой, но только при выполнении трех ключевых условий. По ее словам, первое условие заключается в том, чтобы люди с особенностями здоровья перестали стесняться и активнее заявляли о себе, благодаря этому индустрия увидит их запросы.

