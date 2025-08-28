День знаний — 2025
Модель объяснила, как сделать инклюзивную моду популярной в три шага

Модель Левенец: инклюзивная мода в России может перестать быть нишевой

Фото: NEWS.ru

Инклюзивная мода может перестать быть нишевой, но только при выполнении трех ключевых условий, заявила модель Вероника Левенец в рамках саммита модной индустрии BRICS+ Fashion Summit в Москве. По ее словам, первое условие заключается в том, чтобы люди с особенностями здоровья перестали стесняться и активнее заявляли о себе, благодаря этому индустрия увидит их запросы, передает корреспондент NEWS.ru.

Второе условие связано с дизайнерами: им важно не бояться работать с нестандартными моделями, интегрировать людей с инвалидностью в свои коллекции и адаптировать для них готовые вещи, подчеркнула девушка. По ее мнению, есть разная красота, и все люди индивидуальны.

Нужно интегрировать таких людей в свои коллекции. Ведь уже готовые коллекции можно брать и адаптировать для людей с особенностями здоровья, — подчеркнула Левенец.

Третье условие касается стоимости инклюзивной одежды. Модель подчеркнула, что цены на нее должны быть доступными. В качестве негативного примера она привела сайт одного из производителей, признавшись, что была шокирована от стоимости представленных там товаров.

