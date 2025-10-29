Воробьев открыл конференцию по инклюзивному образованию в Подмосковье

В Подмосковье стартовала конференция по инклюзивному образованию, рассказал 360.ru губернатор Андрей Воробьев. Он принял участие в открытии мероприятия.

Мы решили провести конференцию, чтобы вы могли и обменяться своими успешными практиками, и поделиться проблемами, и обеспечить поиск того, что позволит 25 тысячам ребятишек получать все необходимые навыки, — рассказал Воробьев.

В рамках события губернатор вручил награды педагогам, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. По его словам, всего в регионе сейчас работает 2,5 тысячи подобных специалистов.

Ранее в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова и на территории Рогожинского парка культуры и отдыха им. Тульского рабочего полка появились новые спортивные объекты. На площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями.