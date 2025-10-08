Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 02:15

«Она находится в упадке»: Макрона уличили в создании кризиса во Франции

Меркурис: Макрон довел Францию до серьезного упадка и экономического кризиса

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политика президента Франции Эммануэля Макрона является разрушительной для самой страны, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По мнению эксперта, французское правительство утратило контроль над ситуацией в стране, что привело к серьезному социально-экономическому кризису.

Ситуация во Франции не из приятных. Экономика находится в стагнации. Некоторые могут сказать, что она находится в упадке. Уровень жизни находится под давлением. Государственный долг Франции продолжает расти, а долговое бремя увеличивается. То правительство, похоже, потеряло контроль, — указал аналитик.

Он добавил, что Макрон сосредоточился на внешнеполитических амбициях в ущерб решению внутренних проблем. Критическая оценка прозвучала на фоне отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, который пробыл на своем посту менее месяца. Политический кризис в стране продолжается с июля 2024 года, когда роспуск Национального собрания привел к правительственному тупику.

Новый состав правительства, представленный Лекорню накануне его отставки, сразу столкнулся с критикой со стороны основных оппозиционных сил. Политики как слева, так и справа почти сразу заявили о намерении вынести вотум недоверия кабинету министров.

Ранее сообщалось, что Макрон намерен выступить с заявлением вечером 8 октября. «Брошенный собственным народом» глава государства хочет объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

