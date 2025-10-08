Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 01:37

Макрон может обратиться к нации 8 октября

Le Figaro: Макрон может заявить о роспуске Национального собрания 8 октября

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с заявлением вечером 8 октября, пишет Le Figaro со ссылкой на источник. Газета утверждает, что «брошенный собственным народом» глава государства хочет объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

Издание отметило, что Макрон по отдельности принял для беседы спикера Сената Жерара Ларше и председателя Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. В соответствии со статьей 12 конституции Франции подобные консультации предусмотрены перед роспуском нижней палаты. При этом другой источник Le Figaro сообщил, что состоявшиеся дискуссии касались поиска «точек равновесия».

Ранее сообщалось, что парламентская партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента Эммануэля Макрона. Лидер фракции Матильда Пано проинформировала, что соответствующее предложение, подписанное более чем сотней депутатов, будет рассмотрено бюро Национального собрания в среду, 8 октября. Политическая инициатива поступила на фоне острого правительственного кризиса, вызванного отставкой премьер-министра Себастьена Лекорню, который занимал свой пост менее месяца.

Франция
Эммануэль Макрон
нацсобрание
роспуск
