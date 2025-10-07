Макрона могут отстранить от власти

Парламентская партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, сообщила лидер фракции Матильд Пано. Соответствующее предложение, подписанное более чем сотней депутатов, будет рассмотрено бюро Национального собрания в среду, 8 октября, передает BFMTV.

Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты французского парламента и принимает решение о возможности запуска процесса импичмента. Политическая инициатива поступила на фоне острого правительственного кризиса, вызванного отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню, который занимал свой пост менее месяца.

Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона. — NEWS.ru) от власти, которое было подписано 104 парламентариями, — заявила Пано.

Ранее и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией во Франции Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет свой пост в условиях текущего политического кризиса. Она объяснила это тем, что он был избран демократическим путем.