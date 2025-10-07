Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 18:56

Макрона могут отстранить от власти

Депутат Пано: бюро Нацсобрания Франции рассмотрит процедуру импичмента Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парламентская партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, сообщила лидер фракции Матильд Пано. Соответствующее предложение, подписанное более чем сотней депутатов, будет рассмотрено бюро Национального собрания в среду, 8 октября, передает BFMTV.

Бюро является высшим коллегиальным органом нижней палаты французского парламента и принимает решение о возможности запуска процесса импичмента. Политическая инициатива поступила на фоне острого правительственного кризиса, вызванного отставкой премьер-министра Себастьяна Лекорню, который занимал свой пост менее месяца.

Завтра будет созвано Бюро Национального собрания. Оно рассмотрит наше предложение об отрешении (Макрона. — NEWS.ru) от власти, которое было подписано 104 парламентариями, — заявила Пано.

Ранее и. о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией во Франции Аврора Берже заявила, что Макрон не покинет свой пост в условиях текущего политического кризиса. Она объяснила это тем, что он был избран демократическим путем.

