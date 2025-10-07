Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:04

Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона

Министр Берже: Макрон не планирует уходить в отставку

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон не покинет свой пост в условиях текущего политического кризиса, заявила и.о министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией во Франции Аврора Берже. Она объяснила это тем, что он был избран демократическим путем, передает телеканал TF1.

Президент не должен и не будет уходить в отставку… Президент был избран и переизбран демократическим путем <…> Этот вопрос не стоит (на повестке дня. — NEWS.ru), — прокомментировала в эфире Берже.

Ранее глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано заявила, что Макрон должен покинуть свой пост. Она подчеркнула, что за последний год в стране уже сменились три премьер-министра.

До этого премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку. Макрон принял его заявление. Лекорню стал премьер-министром с самым коротким сроком полномочий в истории страны, объявив об отставке через 27 дней после вступления в должность.

Также сообщалось, что политический кризис во Франции угрожает экономике ЕС и его единству. Франция, как крупнейшая страна союза, не может позволить себе нестабильность, что угрожает всей еврозоне.

