06 октября 2025 в 13:47

«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню

Политик Пано: Макрон должен уйти в отставку

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон должен уйти в отставку, заявила в соцсети X глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано. Она обратила внимание на то, что менее чем за год в стране сменились три премьер-министра.

Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти, — написала Пано.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Таким образом, Лекорню стал главой правительства с самым коротким сроком полномочий в истории Франции. Макрон выдвинул Лекорню на должность премьер-министра республики в сентябре после того, как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру.

До этого стало известно, что не менее 104 депутатов французского парламента подписали проект об импичменте Макрона. Инициативу одобрили политики от «Непокоренной Франции», парламентарии от заморских территорий, представители экологистов и коммунистов.

В свою очередь координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков заявил, что попытки Макрона решить внутренние проблемы страны за счет внешнеполитической активности оказались бесплодными. По его словам, Пятой республике пришлось уйти из Африки, а поддержка Украины не приносит побед.

Франция
политики
Эммануэль Макрон
отставки
Себастьян Лекорню
