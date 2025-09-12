Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 19:08

Политолог рассказал, за что Макрону могут объявить импичмент

Политолог Вилков: Макрону грозит импичмент из-за неудач в Африке и на Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона решить внутренние проблемы страны за счет внешнеполитической активности оказались бесплодными, сказал NEWS.ru координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков. По его словам, Пятой республике пришлось уйти из Африки, а поддержка Украины не приносит побед.

При Макроне Франция оказалась вынуждена уходить из Африки, причем даже из стран, которые традиционно считались беспроблемными для Парижа. А теперь они столкнулись с проблемами и в Сенегале, и в Кот-д’Ивуаре. Уход из Нигера вообще поставил под удар французскую атомную энергетику, которая обеспечивает порядка 80% электрогенерации в республике, — рассказывает политолог.

Также, по его словам, значительной части населения Франции надоела поддержка украинской армии.

Помощь Киеву безрезультатна, она не приносит побед французскому оружию. И главное, на нее расходуются огромные деньги при наличии тяжелейших внутренних экономических проблем, — резюмировал Вилков.

Ранее стало известно, что не менее 104 депутатов французского парламента подписали проект об импичменте Макрона. Инициативу одобрили политики от «Непокоренной Франции», парламентарии от заморских территорий, представители экологистов и коммунистов.

Эммануэль Макрон
Франция
импичмент
парламент
