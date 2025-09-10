Макрон назвал имя нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню после того, как в отставку ушел кабинет Франсуа Байру, передает BFM TV. Журналисты напомнили, что Лекорню с 2022 года занимает пост министра обороны.

При этом Лекорню предложит состав правительства только после консультаций с партиями, представленными в парламенте, как уточнили в Елисейском дворце. С момента переизбрания Макрона на второй срок в 2022 году это уже пятый политик, который возглавит французское правительство.

Тем временем партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложит процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. Французский политик Аурелиен Таше отметил, что политика действующего лидера «отвергается» большинством граждан.

Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, что юридических причин отстранить Макрона от власти нет. Эксперт подчеркнул, что инициатива лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистской. По словам политолога, власти не могут решить назревшие проблемы, а жизнь тем временем становится дороже.