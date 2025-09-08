Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:12

«Должен уйти»: Макрону решили объявить импичмент

Французская партия LFI хочет инициировать процедуру импичмента Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложит процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, заявил французский политик Аурелиен Таше. По его словам, которые приводит портал First Post, политика действующего лидера «отвергается» большинством граждан.

Макрон должен уйти <…> Во Франции именно президентские выборы задают тон <…> Иного выхода нет, и мы предложим процедуру импичмента уже завтра, — сказал Таше.

Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, что юридических причин отстранить Макрона от власти нет. Эксперт подчеркнул, что инициатива лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистской. По словам политолога, власти не могут решить назревшие проблемы, а жизнь тем временем становится дороже.

Тем временем премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос недоверия правительству будет поставлен на повестку заседания парламента 8 сентября. По словам политика, он уже обратился к Макрону с просьбой провести встречу.

Франция
импичмент
Эммануэль Макрон
политики
