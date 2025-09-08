«Должен уйти»: Макрону решили объявить импичмент

Партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложит процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона, заявил французский политик Аурелиен Таше. По его словам, которые приводит портал First Post, политика действующего лидера «отвергается» большинством граждан.

Макрон должен уйти <…> Во Франции именно президентские выборы задают тон <…> Иного выхода нет, и мы предложим процедуру импичмента уже завтра, — сказал Таше.

Ранее ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров рассказал, что юридических причин отстранить Макрона от власти нет. Эксперт подчеркнул, что инициатива лидера движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона является популистской. По словам политолога, власти не могут решить назревшие проблемы, а жизнь тем временем становится дороже.

Тем временем премьер-министр Франции Франсуа Байру сообщил, что вопрос недоверия правительству будет поставлен на повестку заседания парламента 8 сентября. По словам политика, он уже обратился к Макрону с просьбой провести встречу.