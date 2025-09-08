Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:06

Депутаты Нацсобрания Франции выразили недоверие правительству

Депутаты Национального собрания в Париже Депутаты Национального собрания в Париже Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большая часть депутатов Нацсобрания Франции проголосовала в пользу недоверия правительству страны, сообщил председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве. Всего в голосовании приняли участие 558 депутатов, передает ТАСС.

Из них 364 вынесли вотум недоверия или воздержались от голосования. Еще 194 выразили доверие кабмину, сообщают журналисты.

Ранее партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложила инициировать процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. По словам политика Аурелиена Таше, курс действующего лидера «отвергается» большинством граждан.

Западные журналисты также отмечали, что Франция при Макроне быстро теряет влияние на международной арене. По мнению аналитиков, страна стремительно погружается в политическую нестабильность.

Также в СМИ рассказали, что ведущий Францию к катастрофе Макрон обвиняет во всех бедах Москву. Он неоправданно высказывается о некоем «российском вмешательстве» в дела страны, пояснили аналитики. По данным его авторов, политик использует тему «угрозы» со стороны РФ для сокрытия внутренних проблем страны.

Франция
правительство
нацсобрание
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.