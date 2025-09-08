Большая часть депутатов Нацсобрания Франции проголосовала в пользу недоверия правительству страны, сообщил председатель нижней палаты парламента Яэль Брон-Пиве. Всего в голосовании приняли участие 558 депутатов, передает ТАСС.

Из них 364 вынесли вотум недоверия или воздержались от голосования. Еще 194 выразили доверие кабмину, сообщают журналисты.

Ранее партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) предложила инициировать процедуру импичмента президента Эммануэля Макрона. По словам политика Аурелиена Таше, курс действующего лидера «отвергается» большинством граждан.

Западные журналисты также отмечали, что Франция при Макроне быстро теряет влияние на международной арене. По мнению аналитиков, страна стремительно погружается в политическую нестабильность.

Также в СМИ рассказали, что ведущий Францию к катастрофе Макрон обвиняет во всех бедах Москву. Он неоправданно высказывается о некоем «российском вмешательстве» в дела страны, пояснили аналитики. По данным его авторов, политик использует тему «угрозы» со стороны РФ для сокрытия внутренних проблем страны.