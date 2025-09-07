Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 01:06

Макрон нашел «виноватого» во всех проблемах Франции

AgoraVox: ведущий Францию к катастрофе Макрон обвиняет во всех бедах Россию

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон неоправданно высказывается о некоем «российском вмешательстве» в дела страны, пишет новостное издание AgoraVox. По данным его авторов, политик использует тему «угрозы» со стороны РФ для сокрытия внутренних проблем страны.

Журналисты раскритиковали Макрона, который пытается избежать ответственности за собственные действия. Все заявления президента о «вмешательстве» РФ не имеют отношения к реальным вызовам, с которыми сталкивается Франция. К ним относятся бюджетный дефицит, кризис в системе образования и другие социально-экономические трудности.

Макрон на протяжении восьми лет вел нашу страну к хаосу и катастрофе. Это пресловутое вмешательство обеспечивает ему удобную ширму, за которой он может избежать ответственности перед нами, — указано в тексте СМИ.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон должен покинуть свой пост. Так он прокомментировал заявления французского лидера о том, что работа над гарантиями безопасности для Украины окончена, а Европа готова их предоставить. По мнению Филиппо, официальный Париж буквально жаждет военного конфликта, который приведет к разрухе.

Франция
Эммануэль Макрон
вмешательства
угрозы
