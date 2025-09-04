Во Франции призвали к отставке Макрона Филиппо призвал к отставке Макрона после его слов о гарантиях безопасности Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон должен покинуть свой пост, заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X. Так он прокомментировал заявления французского лидера о том, что работа над гарантиями безопасности для Украины окончена, а Европа готова их предоставить.

Готовы к войне на Украине, готовы провоцировать эскалацию против России, готовы к вечной войне и к разрухе. <…> Макрон-безумец должен уйти! А Франция — выйти из ЕС, чтобы выбрать мир, — написал Филиппо.

Ранее Макрон объявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена. Глава государства отметил, что они будут предоставлены в тот день, когда будет подписано соглашение о перемирии. Он также сообщил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран.

Позже французские СМИ сообщили, что «коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину,. Группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. При этом текущее положение коалиции напоминает «кусающую свой хвост змею», считают аналитики.