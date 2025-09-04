Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:07

В Европе признали тупиковое положение «коалиции желающих»

El Pais: «коалиция желающих» оказалась в тупике из-за отправки солдат на Украину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину, сообщила газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата. По его словам, группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. При этом текущее положение коалиции напоминает «кусающую свой хвост змею», считают аналитики.

Это змея, кусающая свой хвост, — сказал дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена. Глава государства отметил, что они будут предоставлены в тот день, когда будет подписано соглашение о перемирии.

Президент также сообщил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. Они проведут онлайн-конференцию 4 сентября, в четверг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» выглядит на сегодняшний день «теоретической». Он также утверждал, что Украину ждет «ощутимое усиление» на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами. Зеленский пояснил, что будут предприняты новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.

Украина
Европа
военные
США
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому хрен может быть опасен
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Раскрыта огромная сумма задолженности звездного экс-мужа Пелагеи
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.