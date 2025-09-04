В Европе признали тупиковое положение «коалиции желающих»

«Коалиция желающих» оказалась в тупике из-за вопроса отправки военных на Украину, сообщила газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата. По его словам, группа стран ожидает, что США займут конкретную позицию по данному вопросу. При этом текущее положение коалиции напоминает «кусающую свой хвост змею», считают аналитики.

Это змея, кусающая свой хвост, — сказал дипломат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена. Глава государства отметил, что они будут предоставлены в тот день, когда будет подписано соглашение о перемирии.

Президент также сообщил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. Они проведут онлайн-конференцию 4 сентября, в четверг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «коалиция желающих» выглядит на сегодняшний день «теоретической». Он также утверждал, что Украину ждет «ощутимое усиление» на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами. Зеленский пояснил, что будут предприняты новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.