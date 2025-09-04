Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 03:07

Макрон заявил, что подготовка гарантий безопасности для Киева завершена

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подготовка гарантий безопасности для Киева завершена, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, они будут предоставлены в тот день, когда будет подписано соглашение о перемирии, трансляция выступления велась в соцсети X.

Мы, европейцы, готовы дать гарантии безопасности Украине и украинцам в день, когда мир будет подписан, — указал Макрон.

Глава государства сообщил, что в «коалиции желающих» по оказанию помощи Киеву, созданной по инициативе Парижа и Лондона, принимают участие 35 стран. Они проведут онлайн-конференцию 4 сентября, в четверг.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны американским президентом Дональдом Трампом после саммита с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

