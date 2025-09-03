В МИД России заявили о готовности Москвы к новым переговорам с Киевом

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной, — сказала Захарова.

Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что ее страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Она уточнила, что встреча может быть организована в Женеве.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

В конце августа представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не наблюдает динамики по переговорному процессу. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в диалоге с Киевом.