Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 08:09

В МИД России заявили о готовности Москвы к новым переговорам с Киевом

Захарова: Россия готова продолжить переговоры с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва ждет от Киева ответа на предложение по формированию рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Готовы к продолжению переговорного процесса с Украиной, — сказала Захарова.

Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что ее страна готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта. Она уточнила, что встреча может быть организована в Женеве.

До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

В конце августа представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не наблюдает динамики по переговорному процессу. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в диалоге с Киевом.

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта сумма, которую Шуфутинский заработает за концерт 3 сентября
Житель Новосибирска напал на школьника и похитил у него 1 млн рублей
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 3 сентября
Спасший 167 жизней пилот стал фигурантом дела о посадке самолета в поле
На Украине назвали последствия удара по железной дороге у Знаменки
В российском городе бочка весом около тонны упала на рабочего
Родственница Ким Чен Ына появилась на переговорах с Путиным
«Надо и придется»: Захарова сделала Западу предупреждение из-за Украины
ЦБ закрыл один российский банк
Захарова раскрыла, ждать ли китайцам безвиза с Россией
Как «Три стакана», но по-итальянски: готовим яблочный пирог сбричолата
Освобождение Камышевахи обнажило главный страх ВСУ
Раскрыт состав российской делегации на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Наступление ВС РФ на Харьков 3 сентября: скандал с флагом, что в Купянске
В Венесуэле не поверили намерениям США уничтожать корабли с наркотиками
Депутат дал совет гимнасткам с Украины после угрозы бойкота из-за россиянки
Опубликовано видео парада с Путиным в честь 80-летия победы над Японией
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом
«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент
Неразорвавшийся снаряд упал на крышу железнодорожной станции
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.