В европейской стране заявили о готовности принять переговоры по Украине Келлер-Суттер: Швейцария готова принять переговоры по Украине

Швейцария готова принять у себя переговоры по урегулированию украинского конфликта, заявила президент страны Карин Келлер-Суттер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине. Она уточнила, что переговоры могут быть организованы в Женеве. Трансляция выступления велась на YouTube-канале DRM News.

Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой, — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что действия Москвы на Украине направлены исключительно на защиту национальных интересов. Переговоры прошли в Пекине в рамках мероприятий, посвященных 80-летию завершения Второй мировой войны.

До этого глава РФ заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.