29 августа 2025 в 13:18

«Нельзя сказать, что бурлит»: Песков о переговорном процессе по Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия на данный момент не наблюдает динамику по переговорному процессу по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.

Нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. <…> Мы сохраняем свою заинтересованность и свою готовность к таким переговорам, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин не исключает возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Однако, по его словам, такие переговоры должны быть хорошо подготовлены, чтобы на них можно было обсудить какие-либо наработки по разрешению украинского кризиса.

До этого представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что гарантии безопасности Украины не должны быть условием переговоров о мирном урегулировании конфликта. Дипломат считает, что они должны стать закономерным результатом этого процесса и быть выгодными для РФ.

Украина
переговоры
Россия
Дмитрий Песков
