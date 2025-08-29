День знаний — 2025
29 августа 2025 в 12:48

В МИД России обозначили позицию по гарантиям безопасности Украине

Захарова: гарантии безопасности Украине не должны быть условием переговоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарантии безопасности Украине не должны быть условием переговоров о мирном урегулировании, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, они должны стать закономерным результатом этого процесса, передает корреспондент NEWS.ru.

Необходимо понимать, что предоставление гарантий безопасности — это не условия, а результат мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине. Что в свою очередь будет гарантировать и безопасность нашей страны, — сказала Захарова.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Киевом после возможного урегулирования конфликта.

Прежде политолог Александр Перенджиев заявлял, что западные элиты используют проекты «гарантий безопасности» для Украины ради собственного обогащения. По его мнению, инициативы Запада часто носят виртуальный характер и предназначены для получения бюджетного финансирования.

