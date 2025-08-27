День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:40

Раскрыта тайна западных «гарантий безопасности» Украине

Перенджиев: элиты Запада используют «гарантии безопасности» Киеву для обогащения

Александр Перенджиев Александр Перенджиев Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Западные элиты используют план по предоставлению Украине «гарантий безопасности» для собственного обогащения, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Таким образом он прокомментировал план по гарантиям безопасности для Украины, который подразумевает раздел территории страны на три зоны и оккупацию страны европейскими армиями.

Все телодвижения, которые осуществляет Запад вокруг Украины, все их инициативы, которые они каждый день высказывают — не реальные их действия, а проекты. Часть этих проектов могут быть представлены не в реальности, а только в информационном пространстве. Они хотят, чтобы под эти проекты было выделено финансирование непосредственно из бюджета их государств. Эти проекты формируют западные элиты для собственного обогащения, — сказал Перенджиев.

По его словам, это происходит на фоне серьезных внутренних экономических, социальных, миграционных проблем в ЕС.

Ранее стало известно, что западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта. Согласно информации Financial Times, в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

По данным издания, проект предполагает формирование демилитаризованной зоны, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы из третьих стран при согласовании с Киевом и Москвой. При этом основную линию обороны планируется закрепить за украинскими войсками, вооруженными и подготовленными при поддержке НАТО.

Украина
Россия
оккупация
зона безопасности
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
