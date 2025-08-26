Оглашен план Запада по помощи Украине в обороне FT: Запад планирует создать три линии обороны на Украине

Западные страны рассматривают возможность создания на Украине трехуровневой линии обороны в рамках будущего урегулирования конфликта, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Уточняется, что в глубине украинской территории могут быть размещены европейские силы сдерживания, а с тыла их намерены поддерживать США.

Западные столицы набросали примерный план, который будет включать демилитаризованную зону, возможно, патрулируемую нейтральными миротворческими войсками, — отмечает издание.

По данным издания, проект предполагает формирование демилитаризованной зоны, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы из третьих стран при согласовании с Киевом и Москвой. При этом основную линию обороны планируется закрепить за украинскими войсками, вооруженными и подготовленными при поддержке НАТО.

Ранее стало известно, что Украина готова вывести войска из Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, включая поддержку США и военный контингент Европы. Такое решение рассматривается как способ снизить давление со стороны Вашингтона. При этом президент Украины Владимир Зеленский оказался перед выбором между уступками, которые поддерживают не все украинцы, и негативной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа.