В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс

Украина готова вывести войска с территории Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, среди которых — поддержка США и военный контингент Европы, сообщает The New York Times. По данным издания, такое решение обсуждается как возможный шаг для предотвращения давления со стороны Вашингтона.

Единственный способ, с помощью которого [президент Украины Владимир] Зеленский мог бы убедить украинцев уступить территорию, — предоставить гарантии безопасности. <...> Гарантия должна быть надежной, например, в виде сочетания европейских войск и поддержки с воздуха со стороны США, — говорится в материале.

Газета подчеркивает, что Зеленский оказался перед выбором: пойти на уступку, которая непопулярна среди украинцев, либо столкнуться с негативной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко в разговоре с изданием заявил, что Киеву придется согласиться на сделку.

Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит, — заключил Пристайко.

В то же время Зеленский в обращении по случаю Дня независимости заявил о неприятии компромиссов в урегулировании конфликта. Он назвал предлагаемые российской стороной условия «позором» и подчеркнул, что Украина больше не позволит принудить себя к таким шагам.