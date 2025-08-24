Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 12:20

В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс

NYT: Украина согласится вывести войска из Донбасса ради гарантий безопасности

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина готова вывести войска с территории Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, среди которых — поддержка США и военный контингент Европы, сообщает The New York Times. По данным издания, такое решение обсуждается как возможный шаг для предотвращения давления со стороны Вашингтона.

Единственный способ, с помощью которого [президент Украины Владимир] Зеленский мог бы убедить украинцев уступить территорию, — предоставить гарантии безопасности. <...> Гарантия должна быть надежной, например, в виде сочетания европейских войск и поддержки с воздуха со стороны США, — говорится в материале.

Газета подчеркивает, что Зеленский оказался перед выбором: пойти на уступку, которая непопулярна среди украинцев, либо столкнуться с негативной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко в разговоре с изданием заявил, что Киеву придется согласиться на сделку.

Это ядовитая пилюля. Украине придется ее проглотить, а потом посмотрим, как она ее переварит, — заключил Пристайко.

В то же время Зеленский в обращении по случаю Дня независимости заявил о неприятии компромиссов в урегулировании конфликта. Он назвал предлагаемые российской стороной условия «позором» и подчеркнул, что Украина больше не позволит принудить себя к таким шагам.

Украина
США
Донбасс
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы сворачивают
«Неудобно по ночам бывает»: Лавров о поведении Макрона
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке
ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.