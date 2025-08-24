Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 11:44

«Никогда больше»: Зеленский сделал резкое заявление о компромиссах

Зеленский решительно отказался идти на любые компромиссы

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта, ролик опубликован в Telegram-канале политика. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.

Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, — сказал украинский лидер.

Он выразил уверенность, что Украина изменила свой статус на мировой арене, и теперь ее голос является решающим. Зеленский подчеркнул, что страна больше не проситель. Президент также убежден, что Киев добьется прочного и надежного мира, а также получит гарантии безопасности со стороны Запада.

Ранее Telegram-канал «Империя курильщика» предположил, что Зеленский, скорее всего, не пойдет на мир с Россией из-за проблем в экономике. Он обратил внимание, что бюджет Украины покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
СВО
переговоры
уступки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в попытке «замять» проблему с русским языком на Украине
«Спасать уже некого»: лагерь у подножия пика Победы сворачивают
«Неудобно по ночам бывает»: Лавров о поведении Макрона
Лавров раскрыл, кто мешает переговорам по Украине
Ситуация в Сумской области 20 августа: мясные штурмы, спецназ «обнулили»
Группа туристов пропала у вулкана на Курилах: что известно, список
Лавров объяснил, на срыв каких планов надеется Россия
Появились первые кадры из Центрального детского магазина после взрыва
Гороскоп на неделю с 25 августа: что ждет каждый знак зодиака?
ВСУ превратили подземные школы в свои бункеры
Стало известно число жертв взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке
На Солнце произошла мощная вспышка
Популярный блогер не захотел возвращаться в Россию из США
Стала известна причина взрыва в ЦДМ
Добычей российской ПВО стали три HIMARS
Российские войска разгромили хранилище ракет «Сапсан»
В США раскрыли, при каком условии Украина уступит Донбасс
Королевская семья Британии: новости, Камилла бросила больного Карла III
Взрыв произошел в Центральном детском магазине на Лубянке
ВСУ в Днепропетровской области не сдержали прорыв ВС России
Дальше
Самое популярное
Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.