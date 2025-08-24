Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня независимости Украины признал, что не готов к компромиссам в вопросах урегулирования конфликта, ролик опубликован в Telegram-канале политика. По его словам, государство «никогда больше в истории» не позволит принудить себя к этому. Зеленский назвал «позором» для Киева компромисс, который предлагает российская сторона.

Украина никогда больше в истории не будет принуждена к позору, — сказал украинский лидер.

Он выразил уверенность, что Украина изменила свой статус на мировой арене, и теперь ее голос является решающим. Зеленский подчеркнул, что страна больше не проситель. Президент также убежден, что Киев добьется прочного и надежного мира, а также получит гарантии безопасности со стороны Запада.

Ранее Telegram-канал «Империя курильщика» предположил, что Зеленский, скорее всего, не пойдет на мир с Россией из-за проблем в экономике. Он обратил внимание, что бюджет Украины покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.