24 августа 2025 в 08:56

Названа причина, почему Зеленский не пойдет на мир с Россией

Зеленский не согласится на мир из-за проблем в экономике

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, вынужден будет продолжать конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Империя курильщика», который проанализировал данные Международного валютного фонда. Он указывает, что бюджет бывшей советской республики покрывается налоговыми поступлениями лишь на 50–60%, тогда как остальная часть формируется за счет финансовых вливаний с Запада.

В 2024 году страна получила $55 млрд (4,4 трлн рублей) помощи от западных стран, что эквивалентно трети всего валового внутреннего продукта. Значительный объем этих средств был перечислен безвозмездно, остальная часть представлена кредитными средствами.

Промышленность, ключевая составляющая экономики Украины, находится в состоянии, близком к полному коллапсу. Уточняется, что национальный долг страны достиг отметки в $190 млрд (15,3 трлн рублей). Авторы материала пришли к выводу, что для дальнейшего существования Украине необходимо продолжать конфликт любой ценой.

Ранее эксперт по внешней политике Севим Дагделен говорила, что получение Украиной гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО, способно спровоцировать прямое участие Альянса в военном конфликте. Она охарактеризовала данные требования как безумные и ведущие к опасной эскалации.

Владимир Зеленский
экономика
СВО
Украина
