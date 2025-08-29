День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:54

В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины

Каллас назвала военные миссии и поддержку ВПК вкладом в безопасность Украины

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Украиной после возможного урегулирования конфликта, передает портал Anadolu Ajansı.

Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности. <...> [Министры] рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС, — заключила Каллас.

Политик подчеркнула, что приоритетом остаются поставки вооружений Киеву. По ее словам, Украине «нужна военная поддержка прямо сейчас», в частности боеприпасы и системы ПВО. Она напомнила, что срок действия снарядной инициативы ЕС истекает в конце года, и министры обсуждают ее продление.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявлял, что западные элиты используют проекты «гарантий безопасности» для Украины ради собственного обогащения. По его мнению, инициативы Запада часто носят виртуальный характер и предназначены для получения бюджетного финансирования.

Украина
безопасность
Кая Каллас
поддержка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
В Петербурге объяснили введенные на работу мигрантов ограничения
В Большом театре назвали причину смерти композитора Щедрина
Сотрудники МЧС спасли 200 коров от ужасной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.