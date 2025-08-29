В ЕС раскрыли детали гарантии безопасности Украины Каллас назвала военные миссии и поддержку ВПК вкладом в безопасность Украины

Евросоюз рассматривает военные миссии и поддержку оборонной промышленности Украины как часть своих гарантий безопасности, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел и обороны ЕС в Копенгаген. По ее словам, меры должны обеспечить готовность Европы к дальнейшему сотрудничеству с Украиной после возможного урегулирования конфликта, передает портал Anadolu Ajansı.

Когда мы говорим о вкладе на европейском уровне — это тренировочная миссия для Украины, военная миссия и поддержка военной промышленности. <...> [Министры] рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий ЕС, — заключила Каллас.

Политик подчеркнула, что приоритетом остаются поставки вооружений Киеву. По ее словам, Украине «нужна военная поддержка прямо сейчас», в частности боеприпасы и системы ПВО. Она напомнила, что срок действия снарядной инициативы ЕС истекает в конце года, и министры обсуждают ее продление.

Ранее политолог Александр Перенджиев заявлял, что западные элиты используют проекты «гарантий безопасности» для Украины ради собственного обогащения. По его мнению, инициативы Запада часто носят виртуальный характер и предназначены для получения бюджетного финансирования.