29 августа 2025 в 13:17

«Он не исключает»: в Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Песков напомнил, что встреча Путина с Зеленским должна быть хорошо подготовлена

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не исключает возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. Однако он подчеркнул, что такие переговоры должны быть хорошо подготовлены. Без этого невозможно будет финализировать наработки, которые сперва необходимо осуществить на экспертном уровне, передает ТАСС.

Я напомню вам позицию президента Путина. Он не исключает возможности проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне, — сказал Песков.

Что касается самого переговорного процесса по Украине, по мнению представителя Кремля, нельзя сказать, что экспертная работа бурлит. Песков признал, что Россия не наблюдает динамику. При этом Москва по-прежнему сохраняет заинтересованность в переговорах с Киевом и готовность к ним.

