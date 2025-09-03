Зеленский пообещал «ощутимое усиление» Украины

Украину ждет «ощутимое усиление» на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами, написал в Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский. Он также отметил, что уже скоро Киев обсудит с партнерами меры давления на экономику России. Кроме того, по словам Зеленского, готовится формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.

Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером — двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать по всей линии фронта. По его словам, противнику не хватает людей и техники.

Вместе с этим депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что избежать возможных заявлений Киева о победе над Россией по завершении СВО позволит только полная ликвидация Украины. По его словам, государство изначально задумывалось как антироссийский инструмент.