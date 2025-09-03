Стало известно, начнут ли ВСУ новое наступление по всему фронту

Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать по всей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинской армии не хватает людей и техники.
Думаю, у ВСУ нет возможностей перейти в наступление по всему фронту: ни людей, ни техники. Плюс изменилась ситуация. Россия доминирует в области БПЛА. ВСУ получают удары по тылам, в том числе по Одессе, где собирают дроны. У украинской армии хватает сил на рейды, ДРГ, диверсии, например в районе Константиновки и Красноармейска. Киев не может собрать группировку в несколько десятков тысяч человек, и вряд ли сможет в будущем, — считает Дандыкин.
Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что армия формирует резервы. По его словам, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что также обсудил с президентом Владимиром Зеленским, обстановку в приграничных районах, взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.