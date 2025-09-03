Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:59

Стало известно, начнут ли ВСУ новое наступление по всему фронту

Военэксперт Дандыкин: ВСУ потеряли возможность наступать по всему фронту

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать по всей линии фронта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинской армии не хватает людей и техники.

Думаю, у ВСУ нет возможностей перейти в наступление по всему фронту: ни людей, ни техники. Плюс изменилась ситуация. Россия доминирует в области БПЛА. ВСУ получают удары по тылам, в том числе по Одессе, где собирают дроны. У украинской армии хватает сил на рейды, ДРГ, диверсии, например в районе Константиновки и Красноармейска. Киев не может собрать группировку в несколько десятков тысяч человек, и вряд ли сможет в будущем, — считает Дандыкин.

Ранее главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сообщил, что армия формирует резервы. По его словам, Россия сохраняет активность на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях. Он отметил, что также обсудил с президентом Владимиром Зеленским, обстановку в приграничных районах, взаимодействие с партнерами и обеспечение безопасности страны.

Украина
ВСУ
СВО
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Раскрыта судьба пропавшего в Сочи альпиниста
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.