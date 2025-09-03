«Для прочного мира»: Лавров дал совет Украине по поводу урегулирования

Для прочного украинского урегулирования необходимо признать новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров газете «Компас». По его словам, их также надо оформить международно-правовым образом.

Следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом, — добавил министр.

Ранее Лавров сообщил о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны Трампом после саммита с Путиным на Аляске.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины, если они построены на логике изоляции России. Дипломат подчеркнул, что визит лидеров ЕС с Зеленским в Вашингтон подтвердил продвижение антироссийской повестки.