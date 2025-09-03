Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 02:48

«Для прочного мира»: Лавров дал совет Украине по поводу урегулирования

Лавров посоветовал Украине признать новые территориальные реалии

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для прочного украинского урегулирования необходимо признать новые территориальные реалии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров газете «Компас». По его словам, их также надо оформить международно-правовым образом.

Следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом, — добавил министр.

Ранее Лавров сообщил о готовности России проявить гибкость по ряду пунктов урегулирования на Украине. Он уточнил, что соответствующие предложения были сделаны Трампом после саммита с Путиным на Аляске.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Москва отвергает гарантии безопасности для Украины, если они построены на логике изоляции России. Дипломат подчеркнул, что визит лидеров ЕС с Зеленским в Вашингтон подтвердил продвижение антироссийской повестки.

Сергей Лавров
Украина
территории
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 3 сентября, амброзия на пике
«Для прочного мира»: Лавров дал совет Украине по поводу урегулирования
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей «дюймовочки»
Во Франции выдали ордер на арест Асада спустя 13 лет расследования
«Русский десант в Одессе». Почему Украина боится атаки с моря
Около 250 военных ВСУ пропали без вести под Сумами
ВС США потопили судно с террористами, перевозящими наркотики в Америку
Раскрыто, на кого Трамп может возложить вину за срыв работы по Украине
Развод, проклятия, крах карьеры в США: как сейчас живет Никита Пресняков
Три квартиры, завистники, Проклова: как живет вдова Табакова Марина Зудина
Проезд автомобилей по мосту в российском регионе перекрыли
Приметы на Фаддея 3 сентября: как гуси, скворцы и белки зиму пророчили
Над Россией начался период ярких полярных сияний
Трамп раскрыл, как продвигаются переговоры по Украине
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 сентября 2025 года
Mash заявил о серии взрывов над известным российским курортом
Два российских аэропорта поставили на паузу отправку самолетов
«Здесь многие не нашли себя»: Шуфутинский о США, «Третьем сентября», Криде
Трамп пригрозил, что США изменят позицию по украинскому вопросу
За три часа над пятью регионами России сбили почти 30 беспилотников
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.