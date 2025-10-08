Небо Черниговской области стало «проходным двором», заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Это стало ясно после удара по полигону Гончаровский и «недавнего блэкаута» в Чернигове.

Собеседники агентства допустили, что силы противовоздушной обороны ранее все-таки были сформированы. Однако чиновники о них отчитались и забыли.

С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела, — допустил собеседник агентства.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты «Герань» после модернизации впервые успешно атаковали движущийся железнодорожный состав на территории Украины. Инцидент произошел в Черниговской области, где по эшелону с топливом был нанесен удар в 150–200 километрах от границы.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.