Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 01:58

ВСУ оставили без защиты жителей Чернигова

РИАН: власти Украины оставили Чернигов без противовоздушной обороны

БПЛА «Орлан» БПЛА «Орлан» Фото: МО РФ

Небо Черниговской области стало «проходным двором», заявили РИА Новости в российских силовых структурах. Это стало ясно после удара по полигону Гончаровский и «недавнего блэкаута» в Чернигове.

Собеседники агентства допустили, что силы противовоздушной обороны ранее все-таки были сформированы. Однако чиновники о них отчитались и забыли.

С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела, — допустил собеседник агентства.

Ранее российские беспилотные летательные аппараты «Герань» после модернизации впервые успешно атаковали движущийся железнодорожный состав на территории Украины. Инцидент произошел в Черниговской области, где по эшелону с топливом был нанесен удар в 150–200 километрах от границы.

До этого украинские власти сообщили, что в результате удара беспилотников по критической инфраструктуре был обесточен город Славутич Киевской области. Разрушение подстанции 330 кВ в Славутиче немедленно отразилось на соседней Черниговской области: военная администрация объявила о блэкауте в части населенных пунктов.

Чернигов
ПВО
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список звезд, которые жалуются на жизнь в эмиграции
Новогодние праздники в 2026 году будут уникальны по длительности
Кортеж президента Эквадора подвергся нападению
«Она находится в упадке»: Макрона уличили в создании кризиса во Франции
«Польский кайф»: орды наркоманов из Варшавы сражаются с ВС РФ
ВСУ оставили без защиты жителей Чернигова
Путин направляется в одну из стран СНГ с визитом
Фаза Луны сегодня, 8 октября: кормим кошек рыбой, идем к начальству
Макрон может обратиться к нации 8 октября
Российский турист внезапно скончался в Аланье по таинственным причинам
На итальянского политика подали иск за соучастие в геноциде палестинцев
День рождения дочери привел супругов из Бразилии к внезапной смерти
Приметы 8 октября: Сергей Капустник и начало капустного сезона
Активно убивают друг друга: в ВСУ разгорелась гражданская война
Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму
Российский аэропорт временно замер
Международные резервы РФ достигли исторического максимума
Гороскоп на 8 октября: что приготовили звезды Ракам и чем рискнут Козероги
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Турции
Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.