Новые дроны «Герань» застопорили движущийся поезд на Украине «РВ»: новые «Герани» впервые ударили на Украине по движущемуся поезду с топливом

Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» после модернизации впервые успешно атаковали движущийся железнодорожный состав на территории Украины. Инцидент произошел в Черниговской области, где по эшелону с топливом был нанесен удар в 150–200 километрах от границы, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Первый беспилотник поразил локомотив состава, что привело к его остановке, после чего последующие дроны атаковали железнодорожные платформы и цистерны с топливом. На месте инцидента был обнаружен мини-компьютер Nvidia, способный одновременно обрабатывать видеопоток и распознавать цели путем сравнения с заранее загруженными моделями. Это оборудование позволяет дрону эффективно идентифицировать и поражать движущиеся объекты в режиме реального времени.

По данным источников, обновленные аппараты оборудованы камерами ночного видения, современными системами наведения. Они могут поддерживать связь с оператором на расстоянии нескольких сотен километров.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова.