01 октября 2025 в 13:50

ВСУ потеряли целую колонну фур с дронами под Черниговом

Минобороны: ВС РФ уничтожили 20 грузовиков с беспилотниками ВСУ под Черниговом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные нанесли ракетный удар по колонне грузовых автомобилей Вооруженных сил Украины, перевозившей беспилотные летательные аппараты, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. 20 грузовиков противника были уничтожены в районе населенного пункта Лавы, расположенного восточнее Чернигова.

Огневое воздействие осуществлялось расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и ударными беспилотниками «Герань-2». Ракетный удар был нанесен по месту подготовки к запуску дронов и непосредственно по транспортным средствам, перевозившим данную технику.

Уничтожено: 20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА дальнего действия типа «Лютый»), 60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур, — сказано в сообщении.

Мощное воздействие вызвало объемное возгорание, что привело к последующей детонации находящихся на борту беспилотников. Удары по колонне продолжались и во время движения автомобилей по трассе. В ходе дальнейшего преследования колонны беспилотники «Герань-2» поразили еще пять грузовых машин с дронами.

Ранее военнослужащий ВСУ Андрей Заставский поделился, что смог пережить удар «Искандера» по полигону «Новомосковский», но позже попал в плен России. По словам солдата, на Украине его мобилизовали, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
